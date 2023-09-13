Из Ярославля в Пермь начал летать самолет

Из Ярославля в Пермь и обратно с 12 сентября начали летать самолеты. Фото: Правительство Ярославской области

Из Ярославля в Пермь и обратно с 12 сентября начали летать самолеты. Рейсы на воздушном судне, рассчитанном на 50 человек, выполняет компания «ЮВТ Аэро» два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

- Вылеты из Ярославля в 14:05 и 18:45 соответственно, из Перми – в 18:25 и 23:05. Время в пути – 1 час 40 минут, - сообщили в правительстве Ярославской области.

В 2023 году из ярославского аэропорта «Туношна» можно улететь в Сочи, Казань, Уфу и Пермь. С октября запланированы рейсы в Самару. Не исключено, что скоро будет налажено авиасообщение с Екатеринбургом и возобновятся полеты в Санкт-Петербург.