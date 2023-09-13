В Ярославской области построят завод по производству одноразовой посуды

В Ярославской области началось строительство завода по производству одноразовой посуды. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославской области началось строительство завода по производству одноразовой экологически чистой посуды. Посуду из древесного шпона – ложки, вилки и ножи – будут изготавливать в деревне Слобода Даниловского района.

По проекту предусмотрено возведение здания производственного цеха, котельной, работающей на отходах производства, а также бассейна для гидротермической обработки сырья.

- Извещение о начале строительства поступило от ООО «Экобиотех», - сообщил начальник ярославской инспекции государственного строительного надзора Андрей Фирулев.