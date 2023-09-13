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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:22

В Ярославской области построят завод по производству одноразовой посуды

Завод по производству одноразовой посуды из древесного шпона начали строить в деревне Слобода Даниловского района
Полина Вачнадзе
В Ярославской области началось строительство завода по производству одноразовой посуды.

В Ярославской области началось строительство завода по производству одноразовой посуды.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославской области началось строительство завода по производству одноразовой экологически чистой посуды. Посуду из древесного шпона – ложки, вилки и ножи – будут изготавливать в деревне Слобода Даниловского района.

По проекту предусмотрено возведение здания производственного цеха, котельной, работающей на отходах производства, а также бассейна для гидротермической обработки сырья.

- Извещение о начале строительства поступило от ООО «Экобиотех», - сообщил начальник ярославской инспекции государственного строительного надзора Андрей Фирулев.