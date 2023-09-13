В тройном ДТП в Рыбинском районе погибли два человека Фото: Прокуратура Ярославской области

В Рыбинском районе сегодня, 13 сентября, произошла смертельная авария. Примерно в 10:35 на 67 километре дороги «Рыбинск-Ярославль» столкнулись сразу три машины «Форд», «ФАВ» и «Лексус».

По информации прокуратуры Ярославской области, «Форд» врезался в припаркованный на дороге грузовик «ФАВ». Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило на встречку, где она столкнулась с «Лексусом». На место происшествия выехал прокурор Рыбинска Сергей Галыгин.

В аварии погибли двое мужчин – водитель и пассажир «Форда». Фото: Прокуратура Ярославской области

- Водитель и пассажир автомобиля «Лексус» - 61-летний мужчина и 38-летняя женщина с травмами госпитализированы. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.