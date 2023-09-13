В Ярославской области явка на выборы составила 27,41%

В Ярославской области подвели предварительные итоги голосования. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской области подвели предварительные итоги голосования. Явка на выборы составила 27,41% - свои голоса отдали 271 964 жителя региона. Они выбирали депутатов областной Думы, Переславль-Залесской городской Думы и муниципального совета Рыбинска.

- Выборы депутатов Ярославской областной Думы прошли по новым правилам. Жители выбирали 46 депутатов вместо 50, из них 34 - по одномандатным округам и 12 - по единому округу, - напомнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

В 32-х округах победили кандидаты от «Единой России, в одном – от партии «Новые люди» и самовыдвиженец. По партийным спискам будут представлены «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и Партия пенсионеров. Пятипроцентный барьер по единому округу преодолели партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и Партия пенсионеров. Не прошли в областную Думу «Коммунисты России».