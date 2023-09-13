В Ярославле организовали пункты сбора старых покрышек

Во всех районах Ярославля открыли пункты сбора старых покрышек.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Во всех районах Ярославля открыли пункты сбора старых покрышек.
- Автопокрышки являются отходами четвертого класса опасности, их хранение и утилизация неспециализированными организациями может нанести серьезный вред окружающей среде, - сообщили в пресс-службе мэрии города. - Можно обратиться в территориальную администрацию с просьбой организовать вывоз опасных отходов, а также отвезти покрышки самостоятельно.
Кировский и Ленинский районы:
- улица Автозаводская, 99;
- улица Ухтомского, 15.
Красноперекопский и Фрунзенский районы:
- улица Гагарина, 76Б;
- Тормозное шоссе, 120Б.
Дзержинский район:
- проспект Дзержинского, 4;
- улица Осташинская, 25.
Заволжский район:
- Кузнечиха, улица Лесная,1.