В Ярославле организовали пункты сбора старых покрышек

Во всех районах Ярославля открыли пункты сбора старых покрышек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во всех районах Ярославля открыли пункты сбора старых покрышек.

- Автопокрышки являются отходами четвертого класса опасности, их хранение и утилизация неспециализированными организациями может нанести серьезный вред окружающей среде, - сообщили в пресс-службе мэрии города. - Можно обратиться в территориальную администрацию с просьбой организовать вывоз опасных отходов, а также отвезти покрышки самостоятельно.

Кировский и Ленинский районы:

- улица Автозаводская, 99;

- улица Ухтомского, 15.

Красноперекопский и Фрунзенский районы:

- улица Гагарина, 76Б;

- Тормозное шоссе, 120Б.

Дзержинский район:

- проспект Дзержинского, 4;

- улица Осташинская, 25.

Заволжский район:

- Кузнечиха, улица Лесная,1.