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НовостиОбщество13 сентября 2023 10:07

В Ярославле организовали пункты сбора старых покрышек

Пункты сбора покрышек отрыли во всех районах Ярославля
Полина Вачнадзе
Во всех районах Ярославля открыли пункты сбора старых покрышек.

Во всех районах Ярославля открыли пункты сбора старых покрышек.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во всех районах Ярославля открыли пункты сбора старых покрышек.

- Автопокрышки являются отходами четвертого класса опасности, их хранение и утилизация неспециализированными организациями может нанести серьезный вред окружающей среде, - сообщили в пресс-службе мэрии города. - Можно обратиться в территориальную администрацию с просьбой организовать вывоз опасных отходов, а также отвезти покрышки самостоятельно.

Кировский и Ленинский районы:

- улица Автозаводская, 99;

- улица Ухтомского, 15.

Красноперекопский и Фрунзенский районы:

- улица Гагарина, 76Б;

- Тормозное шоссе, 120Б.

Дзержинский район:

- проспект Дзержинского, 4;

- улица Осташинская, 25.

Заволжский район:

- Кузнечиха, улица Лесная,1.