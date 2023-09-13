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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:34

На территории больницы имени Соловьева в Ярославле начал работать храм

Храм во дворе соловьевской больницы носит имя князя Александра Невского
Полина Вачнадзе
На территории ярославской больницы имени Соловьева открыли и освятили храм. ФОТО: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н.В. Соловьёва

На территории ярославской больницы имени Соловьева открыли и освятили храм. ФОТО: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н.В. Соловьёва

На территории ярославской больницы имени Соловьева открыли и освятили храм. Он носит имя русского святого, князя Александра Невского.

- Специфика нашей больницы предполагает потребность в храме для окормления пациентов и медицинского персонала. Ежедневно проводятся десятки сложнейших операций, в круглосуточном режиме оказывается экстренная и неотложная помощь больным с травмами, со всего региона к нам привозят пострадавших в ДТП, - рассказала главный врач ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» Наталья Даниленко.

Исторически на территории больницы имени Соловьева находились три храма, но до наших дней дожил только один. Он находится в средней части внутреннего двора медучреждения, примыкает к отделению патанатомии.