В Ярославской области завершены поиски пропавшей 12-летней девочки

В Переславле завершены поиски пропавшей девочки. ФОТО: ЯрСпас

В Переславле-Залесском Ярославской области прекращены поиски 12-летней Тани Н. Во вторник, 12 сентября, девочка ушла в школу, но домой после занятий не вернулась.

- Она меня до дома провожала, мы с ней рядом живем. Побежала в сторону дома, сказала, что очень торопится. Я ее тогда в последний раз видела, было 13:10, - рассказал подруга школьницы.

Родные пропавшей девочки обратились в полицию и к волонтерам. Сразу же были разосланы ориентировки, на поиски вышли жители Переславля.

В среду, 13 сентября, в полиции сообщили, что Таня нашлась.

- Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Благодарим всех, кто оказал помощь в поисках девочки.