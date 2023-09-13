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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:07

Ярославские экскурсоводы могут пройти бесплатное обучение

Экскурсоводов научат современным способам продвижения товаров и услуг
Полина Вачнадзе
Экскурсоводов из Ярославской области приглашают принять участие в программе «Наставничество для самозанятых».

Экскурсоводов из Ярославской области приглашают принять участие в программе «Наставничество для самозанятых».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экскурсоводов из Ярославской области приглашают принять участие в программе «Наставничество для самозанятых». Эксперты в сфере маркетинга научат слушателей курса современным способам продвижения услуг в соцсетях, расскажут о настройках таргетированной рекламы и создании личного бренда, а также помогут составить уникальное торговое предложение для клиентов.

- Итогом программы должен стать уникальный контент, подготовленный каждым слушателем для размещения в социальных сетях в целях продвижения своего бизнеса: изображения, тексты публикаций, видеоролики. Авторы трех лучших видеороликов получат сертификаты номиналом 30 тысяч рублей на продвижение своего бизнеса в социальных сетях, - сообщили в министерстве туризма Ярославской области.

Обучение начнется 15 сентября. Зарегистрироваться можно здесь.