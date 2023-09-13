В нескольких районах Рыбинска на сутки отключат холодную воду

В Рыбинске 17 сентября отключат холодную воду.
Фото: Полина Вачнадзе
В нескольких районах Рыбинска 17 сентября на сутки отключат холодную воду. В ГП «Северный водоканал» запланированы работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.
- Специалисты «Северного водоканала» проведут ремонтно-профилактические работы на станции подъема воды в микрорайоне Волжский, очистных сооружений №2 и на водопроводных камерах на проспекте Ленина и улице Серова, - сообщили в администрации города.
Подача холодной воды будет прекращена в микрорайонах:
- ГЭС,
- Переборы,
- Веретье - 1,2,3,4,
- Прибрежный,
- Западный,
- Северный,
- Центральный,
- Скоморохова гора,
- Запахомовский район,
- Гагаринский,
- Мариевка.
Холодную воду отключат в поселках Искра Октября, Юбилейном, Костино, деревнях Пригородная, Ануфриево, Макарово, Пригорки и Голодяево.