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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:01

В нескольких районах Рыбинска на сутки отключат холодную воду

Отключение холодной воды в Рыбинске запланировано на 17 сентября
Полина Вачнадзе
В Рыбинске 17 сентября отключат холодную воду.

В Рыбинске 17 сентября отключат холодную воду.

Фото: Полина Вачнадзе

В нескольких районах Рыбинска 17 сентября на сутки отключат холодную воду. В ГП «Северный водоканал» запланированы работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

- Специалисты «Северного водоканала» проведут ремонтно-профилактические работы на станции подъема воды в микрорайоне Волжский, очистных сооружений №2 и на водопроводных камерах на проспекте Ленина и улице Серова, - сообщили в администрации города.

Подача холодной воды будет прекращена в микрорайонах:

- ГЭС,

- Переборы,

- Веретье - 1,2,3,4,

- Прибрежный,

- Западный,

- Северный,

- Центральный,

- Скоморохова гора,

- Запахомовский район,

- Гагаринский,

- Мариевка.

Холодную воду отключат в поселках Искра Октября, Юбилейном, Костино, деревнях Пригородная, Ануфриево, Макарово, Пригорки и Голодяево.