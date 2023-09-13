В Ярославле начались Всероссийские соревнования по самбо. Они проходят в спортивном комплексе «Атлант» и посвящены 100-летию общества «Динамо».

На состязания со всей страны съехались больше 300 спортсменов из 26 регионов. Участие принимают самбисты старше 18 лет. Поединки проходят среди женщин и мужчин в 15 весовых категориях от 50 до 98 килограммов.

– В этот юбилейный год, когда нашему знаменитому обществу «Динамо» исполняется 100 лет, традиции чтятся и, думаю, будут приумножаться, – подчеркнул главный тренер России по самбо Дмитрий Трошкин. – Есть большая конкуренция у ребят на мировой арене. Мы один из счастливых видов спорта, который в это нелегкое время проводит все официальные международные старты чемпионата мира. В этом году уже прошел чемпионат Европы в Израиле, мы планируем в ноябре проведение чемпионата мира в Ереване, также у нас пройдут в Саудовской Аравии Всемирные игры единоборств. И у тех, кто будет биться здесь в ближайшие дни, есть все шансы на эти соревнования.

Итоги турнира подведут в пятницу, 15 сентября. Лучшие самбисты отправятся на Кубок России, который пройдет с 21 по 25 ноября в Кстове Нижегородской области.