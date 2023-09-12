Ярославца, который наехал на сотрудника ДПС, заключили под стражу на два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле расследуется уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

В прошедшие выходные ночной гонщик, пытаясь скрыться от правоохранительных органов, которые его остановили, наехал на одного из сотрудников ДПС, последний упал на капот, а злоумышленник продолжали жать на газ, после чего инспектор оказался на асфальте. Второго сотрудника полиции молодой человек избил.

- Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Ранее ярославец привлекался за нарушение правил дорожного движения больше 20 раз. Сейчас он будет находится под стражей два месяца.

Региональная прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела.