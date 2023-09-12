В Ярославской области начались съемки сериала «Дядя Леша» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начались съемки сериала «Дядя Леша». Многосерийная кинокартина расскажет зрителям историю дворника, который ворует деньги у богатых людей. Однако делает это он не для того, чтобы безбедно жить.

- По сюжету дядя Леша (актер Тимофей Трибунцев) — обычный дворник, который работает в детском доме. По ночам он грабит состоятельных людей, а потом «добычу» тратит на нужды того самого детского дома, - рассказали в правительстве региона.

Снимать «Дядю Лешу» будут в Рыбинске. Съемочный процесс планируют провести в историческом центре города, Петровском парке и даже квартирах местных жителей.