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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:57

В Ярославской области начались съемки сериала «Дядя Леша»

Главную роль сыграет актер Тимофей Трибунцев
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области начались съемки сериала «Дядя Леша»

В Ярославской области начались съемки сериала «Дядя Леша»

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начались съемки сериала «Дядя Леша». Многосерийная кинокартина расскажет зрителям историю дворника, который ворует деньги у богатых людей. Однако делает это он не для того, чтобы безбедно жить.

- По сюжету дядя Леша (актер Тимофей Трибунцев) — обычный дворник, который работает в детском доме. По ночам он грабит состоятельных людей, а потом «добычу» тратит на нужды того самого детского дома, - рассказали в правительстве региона.

Снимать «Дядю Лешу» будут в Рыбинске. Съемочный процесс планируют провести в историческом центре города, Петровском парке и даже квартирах местных жителей.