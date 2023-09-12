В Ярославле отремонтировали женскую консультацию в больнице имени Семашко Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле закончили ремонт в женской консультации №2 в больнице имени Семашко. Работы проходили на площади более 250 квадратных метров. Заменены полы, двери, сантехника, обновлены подвесные потолки и стены. На все работы потратили больше четырех миллионов рублей.

– В консультации уже ведется прием. И пациентки, и медицинский персонал положительно оценили новый облик и функционал помещений, – отметила главный врач больницы Елена Ивенкова. – Это не единственное отделение, где в этом году проходил ремонт по программе модернизации. Так, в прошлом месяце завершились работы во взрослой поликлинике №1. Параллельно к нам поступает высококлассное оборудование. Одним из аппаратов стала цифровая рентгеновская система, которая активно используется при обследовании пациентов в здании на улице Гагарина.