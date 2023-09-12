В Ярославской области к зиме готовы 99% теплотрасс Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области к зиме готовы 99% теплотрасс, а также практически полностью к холодам готовы многоквартирные дома и полностью готовы канализация и водопровод. Отопление планируют запустить чуть меньше, чем через месяц.

- Сегодня специалисты повторно посетили объекты теплоснабжения Некрасовского муниципального района, оценили темпы работ по текущему и капитальному ремонту в многоквартирных домах. Особое внимание уделили устранению недостатков, выявленных федеральным надзорным ведомством, - сообщили в правительстве региона. - Всего к предстоящему осенне-зимнему периоду в Ярославской области планируется подготовить около 16 тысяч многоквартирных домов, 1812 объектов социальной сферы, 590 котельных, более 30 тысяч километров электрических и 1,9 тысячи километров тепловых сетей.