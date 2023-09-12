В Ярославле очистят парковую зону вдоль улицы 1-й Закоторосльной набережной Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле очистят парковую зону вдоль улицы 1-й Закоторосльной набережной. В ближайшее время специалисты уберут больные и аварийные деревья. Также планируют перекрыть подъезды к Волге и Которосли, а также обустроить парковку для автомобилей.

— Зеленая зона вдоль 1-й Закоторосльной набережной у нас является особо охраняемой природной территорией. На сегодняшний день ее состояние оставляет желать лучшего. Для того, чтобы навести здесь порядок, была разработана соответствующая документация для проведения здесь выпиловки всех аварийных, больных и мусорных деревьев, — рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов. — Также на территории есть пруд, который необходимо очистить и содержать соответствующим образом. Согласование документов находятся на завершающей стадии в министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области. В ближайшее время можно будет приступить к очистке и благоустройству данной территории. Она останется особо охраняемой.