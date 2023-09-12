Ярославский «Локомотив» проиграл команде «Сочи» со счетом 0:5. ФОТО: официальная группа ХК "Локомотив"

Вчера, 11 сентября, на «Арене-2000» на лед вышли ярославский «Локомотив» и ХК «Сочи». Игра была напряженной, но результаты не радуют – наши ребята проиграли команде соперников со счетом 0:5. Таких итогов не ожидал никто.

- Я не думаю, что мы ошиблись, поставив молодых ребят, не в них проблема. Проблема в том, что это расценивается как просто проходная ситуация. В жизни нужно пользоваться каждым моментом, ты не знаешь, какой может быть ключевым в твоей карьере, - сказал после матча главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.