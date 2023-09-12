В Ярославле легковушка сбила 52-летнюю женщину. ФОТО: скриншот видео из группы "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле вечером 11 сентября на улице Спартаковская произошло ДТП.

Примерно в 18:30 в районе дома №3 легковушка «Ауди», за рулем которой был 64-летний водитель, сбила 52-летнюю женщину- пешехода. Вокруг места происшествия собралось много прохожих, которые хотели хоть чем-нибудь помочь. Вскоре приехали медики.

- В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.