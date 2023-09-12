В Ярославле в казармах откроется новая смотровая площадка Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле новую смотровую площадку откроют сегодня, 12 сентября, в Вознесенской башне казарм. Начало торжественное открытия – в 16 часов. Вход для всех свободный.

- Также пройдут дни открытых дверей — с 13 по 17 сентября. Посетить новую площадку бесплатно смогут группы до десяти человек. Формирование групп – каждый час с 12 до 18, - отметили в правительстве Ярославской области.

Вход на площадку запрещен для детей младше шести лет.