В Тутаеве местным жителям не выдавали льготные лекарства, которые им полагались Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тутаеве местным жителям не выдавали льготные лекарства, которые им полагались. Ситуацией занялся «Народный фронт».

Жительница тутаевского левобережья Елена Чарушкина страдает гипертонией и сахарным диабетом второго типа и ежемесячно ей полагается шесть льготных лекарств. Однако, в этом году женщина получила все необходимое только в марте и июне. Врач тутаевской поликлиники подтвердил, что проблемы с медикаментами есть

В аптеке они вместе с сестрой, которая тоже является льготником, оставляют от двух до четырех тысяч рублей в месяц.

Практически сразу после съемок сюжета «Народного фронта», местные жительница получили свои лекарства.

Однако за один прием человеку могут выписать не больше четырех препаратов, а ездить каждый день ко врачу у местных жителей нет – дороги плохие и автобусы резко ходят.

- Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о ненадлежащем обеспечении жителей Тутаевского района льготными лекарственными средствами. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о лекарственном обеспечении жителей региона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования для восстановления нарушенных прав граждан, - сообщили в пресс-службе ведомства.