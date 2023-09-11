В Ярославской области в ДТП с легковушкой погиб водитель Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Даниловском районе Ярославской области сегодня, 11 сентября, примерно в 8:20 на дороге «Данилов – Середа» произошло смертельное ДТП.

У деревни Воронино легковушка «Шевроле Нива», за рулем которой был 42-летний мужчина, вылетела с трассы в кювет и там перевернулась. Водитель скончался на месте аварии.

- Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.