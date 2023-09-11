В Ярославле возбудили уголовное дело после пожара в усадьбе Вахрамеева Фото: Прокуратура Ярославской области

В Ярославле возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия» после пожара в усадьбе Вахрамеева.

Историческое здание загорелось в субботу, 10 сентября, вечером. Спасатели боролись с огнем больше пяти часов.

Региональная прокуратура поставила расследование уголовного дела на контроль.

- На основании решения Кировского районного суда Ярославля от 15.05.2020 эксплуатация здания приостановлена ввиду его аварийного состояния и необходимости проведения капитального ремонта. Вследствие пожара, произошедшего 9 сентября текущего года, здание было практически уничтожено, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки прокуратура Кировского района Ярославля вынесла постановление о направлении материалов в следственные органы для принятия процессуального решения.