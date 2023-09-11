В Ярославле 11 сентября вечером частично перекроют улицу Добрынина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле сегодня, 11 сентября, вечером частично перекроют улицу Добрынина. Ограничение на участке от улицы Угличской до улицы Чкалова начнет действовать с 17 часов.

- Подрядная организация будет проводить работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. А в ночное и утреннее время 12 сентября приступят к асфальтировке на данном участке, - сообщили в мэрии Ярославля. - Движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Угличской и Чкалова, через остановочный комплекс «улица Автозаводская».