В Ростовском районе бывший сотрудник фермы украл 47 килограммов мяса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ростовского района обратился генеральный директор фермерского хозяйства. Он сообщил, что кто-то проник на склад предприятия, сломав замок на двери, и украл 47 килограммов говядины из холодного цеха. Ущерб – 16 тысяч рублей.

Помимо этого, в другой день из телятника был похищен мешок комбикорма.

- Сотрудниками полиции установлен ранее судимый 43-летний местный житель, бывший работник предприятия, который дал признательные показания. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Ведется следствие, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.