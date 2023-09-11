Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 сентября 2023 11:02

В Ростовском районе бывший сотрудник фермы украл 47 килограммов мяса

В Ярославской области мужчина украл с фермы почти 50 килограммов говядины
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ростовском районе бывший сотрудник фермы украл 47 килограммов мяса

В Ростовском районе бывший сотрудник фермы украл 47 килограммов мяса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ростовского района обратился генеральный директор фермерского хозяйства. Он сообщил, что кто-то проник на склад предприятия, сломав замок на двери, и украл 47 килограммов говядины из холодного цеха. Ущерб – 16 тысяч рублей.

Помимо этого, в другой день из телятника был похищен мешок комбикорма.

- Сотрудниками полиции установлен ранее судимый 43-летний местный житель, бывший работник предприятия, который дал признательные показания. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Ведется следствие, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.