В Заволжском районе Ярославле неизвестные стреляли по машине. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Заволжском районе Ярославле неизвестные стреляли по машине. Инцидент произошел ночью 9 сентября. Об этом написали местные жители в соцсетях. Автомобиль, в который попала пуля, стоял во дворе на улице Ветеранов, 36. По словам очевидцев, на камеру видеонаблюдения попали трое молодых людей.

- Поступило обращение. Сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.