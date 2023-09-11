В Ярославле жители Липовой горы сообщили о нападениях мужчины с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле жители Липовой горы пишут в соцсетях о мужчине с ножом, который вчера, 10 сентября, нападал на них, у некоторых при этом требовал деньги. Женщины, которые увидели злоумышленника, просят других местных жителей быть осторожнее. К счастью тем, кто уже имел грустный опыт встречи с этим мужчиной, удалось сбежать, благодаря прохожим.

Мужчина может быть одет в темную куртку и такие же джинсы, иметь белые волосы, среднее телосложение и круглое лицо. О таких приметах написали женщины, уже видевшие его.

- Поступило обращение. Сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.