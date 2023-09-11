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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 9:41

В Ярославле жители Липовой горы сообщили о нападениях мужчины с ножом

Ярославская полиция проводит проверку после обращений женщин, на которых напал злоумышленник
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле жители Липовой горы сообщили о нападениях мужчины с ножом

В Ярославле жители Липовой горы сообщили о нападениях мужчины с ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле жители Липовой горы пишут в соцсетях о мужчине с ножом, который вчера, 10 сентября, нападал на них, у некоторых при этом требовал деньги. Женщины, которые увидели злоумышленника, просят других местных жителей быть осторожнее. К счастью тем, кто уже имел грустный опыт встречи с этим мужчиной, удалось сбежать, благодаря прохожим.

Мужчина может быть одет в темную куртку и такие же джинсы, иметь белые волосы, среднее телосложение и круглое лицо. О таких приметах написали женщины, уже видевшие его.

- Поступило обращение. Сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.