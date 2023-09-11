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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 9:18

В реке Тутаевского района нашли тело 58-летнего мужчины

В Ярославской области мертвым нашли мужчину, который пропал неделю назад
Анастасия ГОЛУБЕВА
Следователи проводят проверку всех обстоятельств

Следователи проводят проверку всех обстоятельств

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В реке Урдома Тутаевского района вчера, 10 сентября, нашли тело 58-летнего мужчины. Признаков насильственной смерти нет.

Местный житель уехал неделю назад, 3 сентября, на рыбалку и пропал без вести. Его искали правоохранительные органы, волонтеры и неравнодушные люди.

- В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.