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НовостиОбщество11 сентября 2023 8:14

В Рыбинске Волжский мост вновь закроют на 10 ночей

Ограничение будет действовать с 15 по 24 сентября
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске Волжский мост вновь закроют на 10 ночей

В Рыбинске Волжский мост вновь закроют на 10 ночей

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Волжский мост вновь закроют на 10 ночей. В этот раз – с 15 по 24 сентября. Машины не смогут проехать по мосту с полночи до пяти утра. После – движение будет восстановлено. На пешеходов это ограничение не распространяется.

- В ночные смены рабочие будут проводить демонтажные работы на пролетном строении №7, а также выполнять монтаж балок и бетонирование мостовых элементов, - сообщили в администрации Рыбинска.