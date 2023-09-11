В Рыбинске Волжский мост вновь закроют на 10 ночей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Волжский мост вновь закроют на 10 ночей. В этот раз – с 15 по 24 сентября. Машины не смогут проехать по мосту с полночи до пяти утра. После – движение будет восстановлено. На пешеходов это ограничение не распространяется.

- В ночные смены рабочие будут проводить демонтажные работы на пролетном строении №7, а также выполнять монтаж балок и бетонирование мостовых элементов, - сообщили в администрации Рыбинска.