В Ярославской области опубликовали предварительные итоги голосования Фото: Михаил ФРОЛОВ

На официальном сайте избирательной комиссии Ярославской области опубликовали предварительные итоги голосования. Эти результаты были размещены 11 сентября в 03:56.

После обработки бюллетеней получились следующие результаты:

- партия «Единая Россия» набрала 46,60% голосов;

- партия КПРФ получила 11,27% голосов;

- партия «Справедливая Россия» - 11,19% голосов;

- партия ЛДПР набрала 11,14% голосов;

- партия «Новые люди» получила 7,39% голосов;

- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 5,62% голосов;

- партия «Коммунисты России» - 4,50% голосов.

Напомним, что явка избирателей, на выборы депутатов в Ярославскую областную Думу, которые проходили с 8 по 10 сентября, на 18 часов воскресенья составила 25, 80% - чуть больше 256 тысяч человек.