В Угличе легковушка сбила 83-летнюю женщину

Пенсионерку отвезли в больницу, но позже она скончалась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Угличе вчера, 10 сентября, примерно в 20:20 на Рыбинском шоссе произошло ДТП.

В районе дома №5 19-летний водитель, который был за рулем «Лады», сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерку отвезли в больницу, но позже она скончалась.

- По предварительной информации пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.