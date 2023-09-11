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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 6:28

В Угличе легковушка сбила 83-летнюю женщину

В Ярославской области пенсионерка скончалась в больнице после ДТП
Анастасия ГОЛУБЕВА
Пенсионерку отвезли в больницу, но позже она скончалась

Пенсионерку отвезли в больницу, но позже она скончалась

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Угличе вчера, 10 сентября, примерно в 20:20 на Рыбинском шоссе произошло ДТП.

В районе дома №5 19-летний водитель, который был за рулем «Лады», сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерку отвезли в больницу, но позже она скончалась.

- По предварительной информации пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.