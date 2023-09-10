В Ярославле задержали гонщика, который наехал на сотрудника ДПС. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле в ночь на 10 сентября в центре происходил перехват гонщика, который не остановился по требованию сотрудника ДПС.

Сначала нетрезвый 22-летний молодой человек на «Форде», у которого были затонированы передние окна и отсутствовали номера, пытался скрыться от правоохранительных органов на улице Комсомольской. После этого, за ярославцем поехали больше трех машин ГИБДД. Смогли задержать злоумышленника на Богоявленской площади, однако, мужчина не спешил сдаться полиции.

- В момент задержания подозреваемого для дальнейшего доставления его в отдел полиции и составления административных протоколов, мужчина применил насилие в отношении сотрудников полиции, путем наезда автомобилем на одного из сотрудников и нанесения ударов руками и ногами другому сотруднику, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - За последние 12 месяцев подозреваемый более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время подозреваемый задержан, проводится его допрос, а также производятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль расследование этого уголовного дела по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти».