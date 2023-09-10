В Ярославской области на 18 часов явка на выборы составила 25%. ФОТО: избирательная комиссия Ярославской области

В Ярославской области на 18 часов явка на выборы составила 25,80%. Сегодня, 10 сентября, в регионе проходят выборы сразу нескольких уровней – депутатов областной Думы и ряда муниципалитетов. На 18 часов в регионе проголосовало 256, 054 человека.

- Классическим видом голосования на участках воспользовались 200.080 человек или 21,50% избирателей. Онлайн проголосовали 55.974 человека, то есть 90,71% из числа тех избирателей, кто подавал заявки на участие в ДЭГ, - сообщили в региональном избиркоме.