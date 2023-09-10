В Ярославле завершили второй этап капитального ремонта детской поликлиники №5 Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завершили второй этап капитального ремонта детской поликлиники №5. Работы в здании на проспекте Машиностроителей начались в прошлом году и продолжились в этом. Там обновили коридор, семь кабинетов специалистов. Стоимость работ – три миллиона рублей.

– Здание нуждается в обновлении, его износ специалисты оценивают в 42%, – пояснила главный врач поликлиники Ольга Мамонтова. – Чтобы не закрывать поликлинику и не доставлять неудобств нашим пациентам и их родителям, мы распределили работы на этапы. В общей сложности будет отремонтировано порядка 7,5 тысячи квадратных метров, общее финансирование составит 54,8 миллиона рублей.