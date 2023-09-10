В Ярославской области в этом году для электромобилей установят 13 точек заряда Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в этом году для электромобилей установят 13 точек заряда. А в 2024 году – еще 20. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Объекты будут расположены по всей территории региона, в том числе и в сельской местности.

- Как сообщалось ранее, электробусы, которые закуплены для области на средства федерального бюджета, приедут в Ярославль до 30 ноября. Все машины будут брендированными, желтыми, с надписью «Яэлектробус», - сообщили в правительстве региона. - Планируется, что электробусы выйдут на линию в декабре. В настоящее время ведется работа по определению маршрутов их движения. Они должны усилить действующие автобусные и троллейбусные маршруты.