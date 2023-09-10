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НовостиОбщество10 сентября 2023 11:43

В Заволжском районе Ярославля из-за ремонта дороги перекроют несколько улиц

Ограничение будет действовать 11 и 12 сентября
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Заволжском районе Ярославля из-за ремонта дороги перекроют несколько улиц

В Заволжском районе Ярославля из-за ремонта дороги перекроют несколько улиц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заволжском районе Ярославля из-за ремонта Савинского проезда перекроют несколько улиц. Ограничение будет действовать 11 и 12 сентября.

11 сентября будет перекрыт участок от улицы Тверицкой набережной до улицы Стопани, а 12 сентября – от улицы Стопани до улицы Союзной. В эти дни подрядчик будет укладывать новый асфальт.

- В связи с этим работа муниципального автобусного маршрута № 27 «ЯШЗ — Софийская церковь» на период проведения работ будет организована в укороченном варианте от остановочного пункта «ЯШЗ» до остановочного пункта «3-я Союзная», - сообщили в мэрии Ярославля.