В Заволжском районе Ярославля из-за ремонта дороги перекроют несколько улиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заволжском районе Ярославля из-за ремонта Савинского проезда перекроют несколько улиц. Ограничение будет действовать 11 и 12 сентября.

11 сентября будет перекрыт участок от улицы Тверицкой набережной до улицы Стопани, а 12 сентября – от улицы Стопани до улицы Союзной. В эти дни подрядчик будет укладывать новый асфальт.

- В связи с этим работа муниципального автобусного маршрута № 27 «ЯШЗ — Софийская церковь» на период проведения работ будет организована в укороченном варианте от остановочного пункта «ЯШЗ» до остановочного пункта «3-я Союзная», - сообщили в мэрии Ярославля.