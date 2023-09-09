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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 18:32

В центре Ярославля горит усадьба Вахрамеева

В Ярославле на улице Ушинского начался пожар в историческом здании
Анастасия ГОЛУБЕВА
В центре Ярославля горит усадьба Вахрамеева. ФОТО: телеграм-канал Yaroslavl Art

В центре Ярославля горит усадьба Вахрамеева. ФОТО: телеграм-канал Yaroslavl Art

В центре Ярославля сегодня, 9 сентября, усадьбу Вахрамеева охватил огонь. Историческое здание, которое начало гореть в районе 20:30, располагается на улице Ушинского.

- В 20:45 поступило сообщение о загорании неэксплуатируемого здания по адресу: Ярославль, улица Ушинского, 16. К месту направлены необходимые силы и средства. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области

Усадьба Авенира Вахрамеева была построена в начале 19 века и является редким образцом гражданского зодчества.