В центре Ярославля горит усадьба Вахрамеева. ФОТО: телеграм-канал Yaroslavl Art

В центре Ярославля сегодня, 9 сентября, усадьбу Вахрамеева охватил огонь. Историческое здание, которое начало гореть в районе 20:30, располагается на улице Ушинского.

- В 20:45 поступило сообщение о загорании неэксплуатируемого здания по адресу: Ярославль, улица Ушинского, 16. К месту направлены необходимые силы и средства. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области

Усадьба Авенира Вахрамеева была построена в начале 19 века и является редким образцом гражданского зодчества.