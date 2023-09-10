В Ярославской области стартовал заключительный день голосования. ФОТО: избирательная комиссия Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 10 сентября, стартовал заключительный день голосования. Все избирательные участки работают с 8 до 20 часов.

По итогам второго дня, на 826 постоянных и 2 временных избирательных участках проголосовали более 170 тысяч человек — это 17,53% избирателей. Дистанционно свой выбор сделали более 50 тысяч человек. Об этом рассказали в региональном избиркоме.

- Все бюллетени для голосования (кроме хранящихся в КОИБах) убирают на ночь в сейф-пакеты и помещают в сейфы. Охрана избирательных участков обеспечена УМВД по Ярославской области круглосуточно, - сообщили в мэрии города.

По словам председателя Общественной палаты Сергея Соловьева, избирательный процесс идет штатно и легитимно, несмотря на распространение различных фейков.