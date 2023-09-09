В Тутаеве на пенсионерок напали мужчины, уже отбывающие наказание Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Тутаеве двух пожилых женщин неизвестные пытались ограбить 7 сентября. Нападающими могли быть те, кто уже отбывает наказание в местном исправительном центре. Об этом тутаевцы написали в соцсетях. После случившегося, по словам очевидцев, одна из пенсионерок сейчас лежит в больнице, а вторая – получила травмы лица.

Прокуратура Ярославской области организовала проверку исправительного центра.

- Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о совершении противоправных действий лицами, отбывающими наказание в виде принудительных работ в Изолированном участке, функционирующем как исправительный центр, Федерального казенного учреждения "Исправительная колония N 12", - сообщил в пресс-службе ведомства. - В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при исполнении наказания в виде принудительных работ, включая вопросы обеспечения администрацией исправительного центра режима и надзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.