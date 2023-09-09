В Ярославле обновили учебные помещения в трех школах Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле обновили учебные помещения в трех школах. Модернизировали среднюю школу №42 Кировского района, школу №31 Красноперекопского района и школу № 87 в Дзержинском районе.

В школе №42 обновили актовый зал и зону отдыха для учеников. Часть актового зала отделили звукоизолирующей перегородкой, чтобы ребята могли спокойной готовиться к урокам.

В школе №31 создали коворкинг. Там разместили проектор, а также розетки. В будущем планируется покупка ноутбуков. В помещении заново покрасили стены, установили черные меловые доски и яркие столы.

- В средней школе №87 в Дзержинском районе открыли вестибюль. В помещении обновили стены, установили новые мягкие кресла, два телевизора, на которых будет транслироваться необходимая информация для учеников и расписание уроков, также обновили освещение, - рассказали в мэрии Ярославля.