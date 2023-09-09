В Ярославской области за прошедшие сутки в ДТП сбили трех пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области за день, 8 сентября, произошли три аварии, в которых пострадали пешеходы.

В пятницу утром на Полушкиной Роще в Ярославле автомобиль «Сааб», за рулем которого была 27-летняя девушка, сбил пешехода 76-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали.

Вечером 8 сентября, примерно в 20:20, в Ярославском районе на дороге «Толбухино - Спас Виталий» мотоцикл сбил 45-летнего мужчину. И он, и 17-летний водитель сейчас находятся в больнице.

Примерно в это же время ДТП произошло в Рыбинске. На улице Софийская 50-летний водитель на «Рено Логан» сбил 51-летнего мужчину. Последнего госпитализировали.

- Госавтоинспекцией по фактам ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.