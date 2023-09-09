В Ярославской области мужчина до смерти избил своего приятеля Фото: СУ СКР по Ярославской области

Житель Ярославского района обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В одной из квартир поселка Нагорный находились двое друзей. В какой-то момент один из них обозвал второго, и между мужчинами завязалась ссора. Оскорбленный приятель начал избивать обидчика, несколько раз ударив его по лицу кулаком и попав при этом по жизненно важным органам. Мужчина вскоре скончался.

- К раскрытию указанного преступления привлечены сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ярославскому району. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям удалось установить личность подозреваемого и задержать его в кратчайший срок после совершения преступления. Следователем фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.