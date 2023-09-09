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НовостиОбщество9 сентября 2023 7:31

В Ярославской области идет второй день голосования

В первый день на выборах проголосовали более 100 тысяч человек
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области идет второй день голосования

В Ярославской области идет второй день голосования

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской области сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования. Избирательные участки открылись в 8 часов, и будут работать до 20 часов. Проголосовать можно и дистанционно, такой способ выбрали почти 62 тысячи человек.

- В первый день выборов в голосовании приняли участие более 100 тысяч человек — это 10,5% от числа избирателей. Избирательные участки посетили более 60 тысяч человек, 8 тысяч человек проголосовали вне помещений для голосования, на дому. Дистанционным электронным голосованием через интернет воспользовались более 43 тысяч человек, - рассказали в мэрии Ярославля.

Напомним, что в нашем регионе проходят 38 избирательных кампаний. Главные выборы – депутатов Ярославской областной Думы.