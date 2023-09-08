В Рыбинске на ремонт улицы Алябьева потратят 64 миллиона рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт на улице Алябьева. Подрядчик обновит около полутора километров от улицы Веденеева до Строительной. На все необходимые работы потратят 64 миллиона рублей.

- Сделаем ремонт проезжей части, тротуары по обеим сторонам, заменим опоры линии освещения, сделаем водоотведение. Работы много. Сроки у подрядчика сжатые. Будем контролировать, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино рассказал, что протяженность ремонтируемого участка 1220 метров.