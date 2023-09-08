В Ярославле состоялось мероприятие, посвященное жертвам блокады Ленинграда Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 8 сентября, на воинском мемориальном кладбище состоялось мероприятие, посвященное жертвам блокады Ленинграда. В нем участвовали школьники, члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов и председатель муниципалитета Сергей Калинин.

- Всего из Ленинграда было эвакуировано 1 376 000 человек, в Ярославскую область — около 600 000. В 1942 году в Ярославль прибыло 162 эшелона с эвакуированными ленинградцами. В городе были открыты 210 детских домов и 26 стационаров для размещения прибывших. В том числе — в старом здании школы № 36, в школе № 13, в школе № 50, в клубе завода СК и других учреждениях, - рассказали в мэрии города.

На Леонтьевском кладбище была объявлена минута молчания.