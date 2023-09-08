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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 12:00

В Ярославской области незаконно вырубили деревья на 2,5 миллиона рублей

В Пошехонском районе произошла незаконная вырубка деревьев, относящихся к памятнику природы
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области незаконно вырубили деревья на 2,5 миллиона рублей

В Ярославской области незаконно вырубили деревья на 2,5 миллиона рублей

Фото: Прокуратура Ярославской области

В Пошехонском районе Ярославской области произошла незаконная вырубка деревьев. Растения находились в границах памятника природы регионального значения «Урочище Городская Дача».

Эта лесопарковая зона была создана в 1993 году. Там высажены сосны, на которых гнездятся охраняемые виды птиц.

После вырубки ущерб государству составил более 2,5 миллионов рублей.

- По результатам проверки прокуратура Пошехонского района вынесла постановление о направлении ее материалов в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - По итогам его рассмотрения группой по расследованию преступлений на территории Пошехонского района Рыбинского межмуниципального управления полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль.