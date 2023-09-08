Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 10:44

В Ярославле для пациентов поликлиники №3 больницы №2 пустят новый автобус

Регулярные рейсы начнутся с 9 сентября
Анастасия ГОЛУБЕВА
Регулярные рейсы начнутся с 9 сентября

Регулярные рейсы начнутся с 9 сентября

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле запускают новый автобусный маршрут №63 «Улица 1-я Технологическая» – «Улица Ярославская». Теперь жители поселка Мирного смогут беспрепятственно доехать до поликлиники №3 клинической больницы №2 на улице Попова. Регулярные рейсы начнутся уже завтра, 9 сентября.

- Автобус будет следовать в прямом направлении по улицам Технопарковой, Пожарского, Старой Костромской, Суздальскому шоссе, проспекту Фрунзе, улицам Попова, Ярославской. В обратном направлении – по улицам Ярославской, Попова, проспекту Фрунзе, Суздальскому шоссе, улицам Старой Костромской, Пожарского, Технопарковой, - сообщили в правительстве региона.

На автобусе действуют льготы.