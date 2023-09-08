Центр Ярославля перекроют во время спортивной эстафеты

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 16 сентября пройдет легкоатлетическая эстафета на приз летчика-космонавта Валентины Терешковой. Во время мероприятия перекроют центр города.

Ограничение будет действовать с 7 до 14 часов на следующих участках улиц: Которосльная набережная (верхний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Подзеленье, Почтовая, Волжский спуск, Андропова, Революционная. Нахимсона, Кирова, Советская, Советская площадь, Советский переулок, Народный переулок и площадь Волкова.

- Также, на указанных участках улиц 15 сентября с 19 часов до 14 часов 16 сентября вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.