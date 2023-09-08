Плюсы и минусы стерилизации собаки, которые ярославцам обязательно знать

Стерилизация — это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных. ФОТО: Алла Волкова

Почему решаются на стерилизацию животных:

– трудно пристроить щенков дворняжек или других собак. Этим надо заниматься, искать хозяев;

– в течение года течка возникает и два раза. С длительностью в 21 день. В это время трудно выводить сучку на прогулку. Кобели учуют запах, начнут приставать к сучке и могут напасть на хозяина;

– в половую активность собаки оставляют метки, сильней издают запахи;

– кастрация подавляет агрессивность у питомцев, они становятся ласковыми, покладистыми, более добрыми в любой период года;

– злокачественные опухоли у собак зависимы от гормонального фона. А удаленные половые органы помогают снизить риск возникновения онкологии;

– собака не заразится заболеваниями, передающимися половым путем.

Почему против:

– многие владельцы собак не хотят тратить на это деньги;

– после внутривенной анестезии животное долго отходит и восстанавливается;

– воспаления и заражения после операции из-за неподходящих условий оперирования, низкой квалификации врачебного персонала, несоблюдения норм гигиены;

– после операции за домашним любимцем приходится ухаживать. Следить за швом, делать ежедневную обработку;

– придется менять рацион собаки и образ жизни. Стерилизованные животные без правильного ухода быстро толстеют. Им нужны физические упражнения, сбалансированный рацион питания.

Если для стерилизации выбрать хороших специалистов и надежную клинику, а потом проявить заботу о своем четвероногом друге, негативные риски, связанные с операцией, сведены к минимуму.

Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Акция продлится до 31 декабря 2023 года.

– Стерилизация – это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных, а вакцинация – способ предотвращения инфекционных заболеваний, – говорят организаторы.

Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум адресам:

– Ярославль, улица Папанина, 5а;

– Ярославль, улица Лисицына, 38.

Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.