Энергетики в Ярославской области готовятся к отопительному сезону

Ярославские энергетики готовятся к зиме. ФОТО: ПАО "Россети Центр- Ярэнерго"

Это одно из важнейших направлений подготовки к отопительному сезону, поэтому энергетики строго следят за своевременностью и качеством работ.

За восемь месяцев текущего года специалисты Ярэнерго выполнили 88% годового объема.

Так, отремонтировано более 51,7 км линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ и почти 26,3 км линий 35-110 кВ. Закончен ремонт 208 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также 77 крупных подстанций классом напряжения 35-110 кВ. Одним из значимых центров питания, на котором выполнены работы, стала подстанция «Восточная» в Рыбинске. Объект обеспечивает электроэнергией часть жилого сектора, объекты социальной сферы и крупные промышленные предприятия города.

Традиционно особое внимание уделяется расчистке просек в охранных зонах ЛЭП, так как это помогает уменьшить вероятность повреждения линий из-за соприкосновений с ветками деревьев. В этом году от поросли будет расчищено 2615 Га просек. Кроме того, к работе в отопительный период готовится автотранспорт и спецтехника, комплектуется аварийный резервный запас оборудования и материалов.

– Филиал «Ярэнерго» качественно и в полном объеме выполняет программу технического обслуживания и ремонтов электрооборудования. Это позволяет обеспечить бесперебойность и стабильность работы электросетевого комплекса региона в условиях зимнего максимума нагрузок, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.