Ректор ЯрГУ опроверг информацию о принуждении бюджетников к участию в голосовании

Фейковые сообщения пришли из соцсетей другого региона. ФОТО: общественная палата Ярославской области

Ректор ЯрГУ Артем Иванчин, который сейчас является руководителем регионального штаба общественного наблюдения за выборами, опроверг информацию о принуждении бюджетников к участию в голосовании. Сегодня, 8 сентября, начались выборы депутатов в Ярославскую областную думу.

Фейковые сообщения появились в соцсетях. Об этом сообщили в общественной палате региона.

- Региональный Штаб общественного наблюдения провел проверку информации, распространяемой рядом телеграм-каналов о якобы имевшем место принуждении к участию в голосовании работников бюджетной сферы. Выявлено, что данные сообщения являются недостоверными, первоисточником их являются сообщения из социальных сетей другого региона - пояснил Артем Иванчин.