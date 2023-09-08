В дни голосования в Ярэнерго введен запрет на производство плановых работ и переключений

В дни голосования на энергетиках лежит большая ответственность по бесперебойной подаче электроэнергии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 8 по 10 сентября 2023 года на территории Ярославской области будет обеспечен режим «технологической тишины». Не будут проводиться плановые ремонтные работы и переключения. Также будет введено в работу ранее выведенное из работы электросетевое оборудование и восстановлена нормальная схема соединений электрической сети «Ярэнерго».

Кроме того будет усилен контроль за работой энергообъектов, организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, приведены в готовность резервные источники электроснабжения.

- В дни голосования на энергетиках лежит большая ответственность по бесперебойной подаче электроэнергии. Филиал также примет меры по усилению антитеррористической и противопожарной безопасности электросетевых объектов, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.